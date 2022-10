Mann bei Nachbarschaftsstreit um Parksituation verletzt

Nasen- und Rippenbruch, Prellungen und Schürfwunden: Zwei Männer sollen im Unterallgäu einen 48-Jährigen mehrfach geschlagen und ihn damit verletzt haben. Hintergrund für die Auseinandersetzung am Donnerstag in Memmingerberg sei ein Nachbarschaftsstreit um die Parksituation, teilte die Polizei am Freitag mit. Details zum Streit konnte ein Sprecher der Polizei nicht nennen.

14. Oktober 2022 - 15:46 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Memmingerberg Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Ein 32-Jähriger und ein 52-Jähriger wurden Donnerstag vorläufig festgenommen und am Freitag wieder entlassen. Gegen die beiden Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.