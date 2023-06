Mann bedroht Passanten in Regensburger Altstadt mit Messer

Ein 29-Jähriger hat in der Regensburger Altstadt mehrere Menschen mit einem Brotmesser bedroht - darunter auch Kinder. Er machte Schneidebewegungen in ihre Richtung, verletzte aber niemanden, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

28. Juni 2023 - 16:34 Uhr | dpa

Regensburg Der Mann konnte nach dem Vorfall am Dienstag nahe der Eisernen Brücke festgenommen werden. Er war den Angaben zufolge schon öfter wegen Körperverletzung und anderen Delikten aufgefallen. Er soll außerdem ein Schaufenster mit einer Flasche zerkratzt und einen Kinderfahrradanhänger mit dem Brotmesser aufgeschlitzt haben. Die Polizei lobte das "couragierte und umsichtige Verhalten einiger Passanten", die den Notruf wählten und den Täter beobachteten. Dadurch konnte er schnell gestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den Mann. Er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der am Mittwoch Haftbefehl erließ. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.