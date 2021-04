Mann bedroht Nachbarin und Polizisten in Wohnhaus mit Messer

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Forchheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 39-Jährige am Mittwochabend zunächst seine Nachbarin im Treppenhaus eines Wohnhauses bedroht. Diese habe die Polizei alarmiert. Auch den eintreffenden Einsatzkräften stellte sich der Mann den Angaben zufolge an seiner Wohnungstüre "mit einem langen Küchenmesser" entgegen und bedrohte sie, dann sperrte er sich in seiner Wohnung ein. Den Beamten sei es gelungen, den Mann durch Gespräche an der Türe ohne Messer aus seiner Wohnung zu locken und festzunehmen. Verletzt wurde demnach niemand.

01. April 2021 - 05:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. © Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Forchheim © dpa-infocom, dpa:210401-99-49982/2