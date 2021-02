Mann bedroht Ehefrau mit Schreckschusspistole

Ein Mann hat in Nürnberg seine Ehefrau im Streit mit einer Schreckschusswaffe bedroht.

Nürnberg

Mehrere Polizeieinheiten wurden an den Tatort im Stadtteil Glockenhof gerufen und trafen den 51-Jährigen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er habe sich am Sonntagabend widerstandslos festnehmen lassen. Die bedrohte Ehefrau blieb den Angaben zufolge unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Mann war nach Polizeiangaben mit etwa 1,5 Promille alkoholisiert. Gegen ihn wird nun ermittelt. Die Beamten verboten ihm außerdem, Kontakt zu seiner Ehefrau aufzunehmen.

