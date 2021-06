Mann badet nackt in Brunnen

Splitterfasernackt hat ein Mann in einem öffentlichen Brunnen in Coburg gebadet. Eine Streife habe den 25-Jährigen in der Nacht auf Mittwoch entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Besonders überrascht waren die Polizisten von dem unbekleideten Badevergnügen aber wohl nicht: "Es ist nicht das erste Mal in Coburg", sagte ein Sprecher der Polizei. Bereits in der Vergangenheit habe es Menschen in lauen Nächten in die Brunnen der Stadt gelockt. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

16. Juni 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Coburg © dpa-infocom, dpa:210616-99-16740/2