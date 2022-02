Mann auf Gleisen: 59-Jähriger stirbt bei Kitzingen

Kitzingen

Ein ICE hat einen Mann auf Bahngleisen kurz vor dem Bahnhof Kitzingen in Unterfranken erfasst und tödlich verletzt. "Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine Straftat oder einen Suizid", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Warum der 59-Jährige samt Fahrrad am Dienstagabend auf den Gleisen unterwegs war, sei noch unklar. Der ICE, der aus München kam, habe trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten können.