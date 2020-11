MAN-Betriebsrat: Abwrackprämie "wird Arbeitsplätze sichern"

Der Betriebsrat des Lastwagenbauers MAN hat die von der Bundesregierung beschlossene Abwrackprämie für Lastwagen begrüßt. Betriebsratschef Saki Stimoniaris sagte am Mittwoch in München: "Das Programm hat das Potenzial, die Auftragsbücher unserer Branche wieder zu füllen. Es wird Arbeitsplätze sichern, den Transportverkehr klimafreundlicher machen und Investitionen in klimaneutrale Antriebe verstärken."

18. November 2020 - 09:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen