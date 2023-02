"Mama Bavaria": Es kann nur eine geben?

Landtagspräsidentin Ilse Aigner kommt zur Livesendung der "Fastnacht in Franken" in den Mainfrankensälen.

Veitshöchheim

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist für die Fastnacht in Franken am Freitag in die Rolle der "Mama Bavaria" geschlüpft. Jahrelang war die Kabarettistin Luise Kinseher als eben jene "Mama Bavaria" beim traditionellen Starkbieranstich auf dem Nockherberg in München zu sehen, wo sie den Politikerinnen und Politikern eine Fastenpredigt hielt. "Es kann nur eine geben", sagte Aigner nun: entweder Kinseher oder eben sie, die Landtagspräsidentin. Denn auf dem roten Teppich von Veitshöchheim gab es Konkurrenz für Aigner - Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze kam als "Bavaria" und erinnerte ebenso an die Statue auf der Münchner Theresienwiese, die als Symbolfigur Bayerns gilt. Leichte Unterschiede abseits der Parteizugehörigkeit gab es dennoch: Aigner trug ein grünes Kleid, Schulze ein weißes.