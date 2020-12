Mainfranken Theater: Barbara Bily wird Schauspieldirektorin

Der Intendant des Mainfranken Theaters Würzburg gibt die Schauspieldirektion an die Dramaturgin Barbara Bily ab. "Es ist mir ein großes Anliegen, dass nicht nur, aber insbesondere auch die Führungspositionen am Mainfranken Theater paritätisch besetzt werden", sagte Markus Trabusch am Donnerstag.

17. Dezember 2020 - 17:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Das Mainfranken Theater in Würzburg. © Daniel Karmann/dpa

Würzburg Bily ist derzeit Leitende Schauspieldramaturgin am Theater Münster und hatte bereits am Theater Augsburg mit Trabusch zusammengearbeitet. Sie freue sich auf die neue Herausforderung, die ab der Spielzeit 2021/2022 beginnen wird. Bisher war Trabusch Intendant und zugleich Schauspieldirektor. Trabusch möchte die freien Kapazitäten künftig mehr für künstlerische Belange nutzen. Aktuell läuft zudem die Sanierung des Mainfranken Theaters. In der Spielzeit 2022/2023 soll das erweitere Haus als Staatstheater wiedereröffnet werden. Wegen der Corona-Krise gibt es derzeit keine Vorstellungen. Die Stadt Würzburg hatte den Vertrag mit Trabusch nach zwischenzeitlichen Unstimmigkeiten im September verlängert. Trabusch bleibt demnach ab der Spielzeit 2021/2022 für weitere fünf Jahre Intendant. Den Sparten Musiktheater, Tanz und dem Philharmonischen Orchester stehen bereits je eine eigene Leitung vor.