Maibäume gefällt: Unbekannte mit Kettensägen unterwegs

Unbekannte haben im Landkreis Bad Kissingen gleich mehrere Maibäume gefällt. Fünf Maibäume seien vergangene Woche in Oberthulba Kettensägen zum Opfer gefallen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Einen Maibaum der Gemeinde Wartmannsroth fällten vermutlich die gleichen Täter in der Nacht auf Samstag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

19. Mai 2021 - 14:50 Uhr | dpa

Oberthulba/Wartmannsroth "Mit Brauchtum haben diese Aktionen nichts zu tun", hieß es in der Mitteilung der Polizei. In einer weiteren Gemeinde sei erst kürzlich die Krone eines gepflanzten jungen Baumes abgesägt worden. Zum 1. Mai werden an zentralen Plätzen in bayerischen Orten und Gemeinden traditionell geschmückte Maibäume aufgestellt. Immer wieder kommt es dabei vor, dass Nachbargemeinden sich gegenseitig die Bäume stehlen. © dpa-infocom, dpa:210519-99-661662/2