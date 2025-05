Männer sollen 22-Jährigen verprügelt haben – einer in U-Haft

Ein junger Mann ist am Abend auf einem Parkplatz, als ihn mehrere Männer angegriffen haben sollen. Gegen einen von ihnen wird nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Rosenheim

Eine Gruppe junger Männer soll einen 22-Jährigen in Rosenheim abgepasst und zu Boden geschlagen sowie getreten haben. Einer von ihnen soll ihn zudem mit einem gefährlichen Gegenstand am Oberkörper verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Dem 22-Jährigen sei sein gleichaltriger Begleiter zu Hilfe gekommen und dabei am Finger geschnitten worden, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte demnach die beiden 22-Jährigen ins Krankenhaus.

Nach dem Angriff am Sonntagabend auf einem Parkplatz vor einer Bar seien die Tatverdächtigen im Alter von 19 bis 21 Jahren mit mehreren Autos geflüchtet. Die Polizei fahndete den Angaben zufolge nach ihnen und nahm sie vorläufig fest. Gegen die sechs Männer werde nun wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt, gegen den deutschen Hauptbeschuldigten zusätzlich wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Er sei festgenommen worden und heute in Untersuchungshaft gekommen. Die anderen fünf Verdächtigen seien vorerst auf freiem Fuß. Die Beziehung zwischen den Verdächtigen und den beiden 22-Jährigen sowie das Tatmotiv waren zunächst unklar.