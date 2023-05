Männer schieben Traktor ins Freie und verhindern Großbrand

Ein Landwirt und zwei Helfer haben einen brennenden Traktor aus einer Scheune geschoben und so wohl einen Großbrand im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach verhindert. Der Traktor ist jedoch ein Totalschaden.

Illschwang

Der 35 Jahre alte Landwirt hatte am Sonntagabend Rauch aus seiner Scheune bemerkt, in der er kurz zuvor seinen Traktor abgestellt hatte, wie die Polizei am Montag berichtete. Als er nach dem Rechten sah, stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits in Flammen.

Geistesgegenwärtig habe er zusammen mit seinem Vater und einem Nachbarn den brennenden Traktor aus der Scheune ins Freie geschoben, hieß es. Mit zwei Feuerlöschern gelang es ihnen, das Feuer zu löschen, noch bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf.

Die Feuerwehrleute suchten mit einer Wärmebildkamera die Scheune nach möglichen Glutnestern ab, konnten aber keine weitere Brandgefahr feststellen. Der 32 Jahre alte Traktor mit einem Zeitwert von etwa 10.000 Euro ist jedoch nicht mehr zu retten. Die Brandursache war zunächst unklar.