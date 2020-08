Männer machen unerlaubte Spritztour mit teurem Radlader

Zwei junge Männer haben auf dem Gelände einer Baufirma in Mittelfranken einen 90 000 Euro teuren Radlader entwendet und damit eine nächtliche Spritztour unternommen. Die 18 und 22 Jahre alten Männer seien bei Ansbach mit dem Bagger durch mehrere Orte gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Tankanzeige nur noch wenig Sprit anzeigte, wollten sie wieder umkehren. In Meinhardswinden sei der Radlader dann aber mangels Kraftstoff liegen geblieben. Dank einer Zeugin konnte die Polizei die Männer ausfindig machen, die zunächst flüchteten. Bei dem 18-Jährigen fand die Polizei Drogen. Wie er und sein Kumpel am Samstag an den Originalschlüssel für den Radlader gelangen konnten, war unklar. Gegen beide wird wegen Hausfriedensbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugtem Gebrauch eines Kraftwagens sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

31. August 2020 - 11:30 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Ansbach