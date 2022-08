Männer greifen sich gegenseitig mit Krücke an

Erst gestritten, dann abwechselnd mit Krücke geschlagen: Am Nürnberger Hauptbahnhof ist ein 46-Jähriger von einem 28-Jährigen mit seiner eigenen Krücke verletzt worden. Zuvor habe der Mann den Jüngeren ebenfalls geschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Männer hatten sich am Mittwoch zunächst gestritten, bis der 46-Jährige mit seiner Krücke mehrfach zugeschlagen haben soll. Der 28-Jährige nahm dem Mann die Krücke ab und schlug zurück. Dabei ging der Ältere zu Boden.

11. August 2022 - 12:38 Uhr | dpa

Nürnberg Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen beide Männer.