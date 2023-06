Luft- und Raumfahrt-Campus Ottobrunn soll ausgebaut werden

Staatsregierung und betroffene Kommunen haben sich zum weiteren Ausbau des Luft- und Raumfahrtcampus in Ottobrunn bekannt. Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU) unterzeichneten am Montag mit kommunalen Vertretern eine Erklärung zur Entwicklung des neuen Campus der Technischen Universität München (TUM). Die Staatsregierung will hier Europas größte Weltraumfakultät etablieren. Im Endausbau soll sie rund 50 Professuren und bis zu 4000 Studierende beherbergen. Derzeit gibt es rund 1600 Studierende.

26. Juni 2023 - 15:11 Uhr | dpa

Wissenschaftler arbeiten an dem in goldener Folie verpackten Satelliten Sentinel-2A. © picture alliance/dpa/Archivbild