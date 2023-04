Ludwig-Erhard-Skulpturen vor Fürther Zentrum gestohlen

Vor dem Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth sind zwei Skulpturen gestohlen worden, die den früheren Bundeskanzler zeigen. Die etwa 50 Zentimeter großen Kunststoff-Skulpturen hätten einen Wert von zusammen mehreren Hundert Euro, teilte die Polizei am Freitag in Nürnberg mit. Die Skulpturen sind als Teil eines seriellen Kunstwerks des Bildhauers Ottmar Hörl entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls.

Figuren, die den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister und späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard darstellen, stehen vor dem Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Fürth Ludwig Erhard wurde im Jahr 1897 in Fürth geboren und wuchs dort auf. 1949 wurde er unter Bundeskanzler Konrad Adenauer zum ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Nach dem Rücktritt Adenauers im Jahr 1963 wurde Erhard zum Bundeskanzler gewählt und blieb bis 1966 im Amt.