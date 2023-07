Löscheinsatz der Feuerwehren aus dem Dreiländereck

Ein Großbrand im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien ist mit gemeinsamen Kräften aus allen drei Ländern gelöscht worden. Das Feuer brach am Samstagabend auf einem Bauernhof mitten im dicht bebauten Ortszentrum von Ulrichsberg in Österreich aus, wie die Einsatzleitung am Sonntag berichtete. Der Ort liegt keine acht Kilometer von Breitenberg im Bayerischen Wald und kaum sechs Meter von der tschechischen Grenze entfernt.

16. Juli 2023 - 11:40 Uhr | dpa

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ulrichsberg Nach Angaben der Einsatzleitung waren 13 österreichische Feuerwehren sowie zwei aus Deutschland und eine aus Tschechien an den Löscharbeiten beteiligt. Es ging darum, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern - mit Erfolg, wie es hieß. Bauern in der Umgebung hätten den Einsatz unterstützt, indem sie Wasser in Güllefässern zum Brandort transportierten. Wegen der Brandursache wurde am Sonntag noch ermittelt. Verletzt wurde niemand.