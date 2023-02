Lodernde Funkenfeuer im Allgäu und in der Bodenseeregion

In zahlreichen Orten im Allgäu haben am Wochenende die Menschen mit großen Feuern symbolisch den Winter vertrieben. Die traditionellen Funkenfeuer sind außer in Bayern auch in Baden-Württemberg in der Bodenseeregion weit verbreitet. Gefeiert wird der Brauch vor allem im schwäbisch-alemannischen Raum.

25. Februar 2023 - 20:02 Uhr | AZ/ dpa

Besucher schauen sich das Funkenfeuer an, das am Abend am Wetterkreuz oberhalb des Bodensees angezündet wurde. © Felix Kästle/dpa