Lkw und Auto stoßen zusammen: Beide Fahrer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Lkws mit einem Auto bei Fürth sind am Mittwoch beide Fahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer des Lasters sei am frühen Abend von Erlangen-Eltersdorf kommend in Richtung Fürth unterwegs gewesen und aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls auf das entgegenkommende Auto habe sich der Lkw gedreht, sei von der Fahrbahn abgekommen und zur Seite gekippt. Das Auto kam abseits der Straße zum Stehen.

15. März 2023 - 21:57 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Fürth Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Stadelner Hauptstraße war am Abend im betroffenen Bereich länger für den Verkehr gesperrt.