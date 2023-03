Lkw rast in Feuerwehrabsperrung: Fahrer eingeklemmt

Der Fahrer eines Lkw ist auf der Autobahn 9 bei Hormersdorf (Landkreis Nürnberger Land) schwer verletzt worden, weil er in eine Feuerwehrabsperrung prallte . Die örtliche Feuerwehr hatte am Donnerstagabend eine Unfallstelle wegen Hagelglätte abgesichert und Teile der Fahrstrecke gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dies habe der 43-jährige Fahrer eines Holztransporters übersehen - und sei mit voller Wucht in die Absperrung gerast.

31. März 2023 - 05:12 Uhr | dpa

Schnaittach Der Sattelzug kippte dann um und legte sich auf der Fahrbahn quer. Der 43-Jährige wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt, konnte aber von Feuerwehrkräften schnell befreit werden. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie der Sprecher sagte. Die Rettungskräfte blieben alle unverletzt. Wegen des Unfalls musste die A9 in Richtung München voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten am späten Abend noch an.