Lkw kommt von Autobahn ab: Hustenanfall soll Ursache sein

Nabburg

Ein Lkw-Fahrer ist in der Oberpfalz nach eigenen Angaben wegen eines Hustenanfalls von der Autobahn 93 abgekommen. Der 61-Jährige gab an, durch die Hustenattacke sogar kurzzeitig ohnmächtig geworden zu sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er durchbrach am Montag in der Nähe von Nabburg (Landkreis Schwandorf) mit seinem Sattelzug einen Wildschutzzaun und eine Hecke und kam schließlich nach etwa 300 Metern auf einem Kornfeld zum Stehen. Der Mann blieb laut Polizei unverletzt.