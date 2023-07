Lkw kippt auf A8 um: Fahrbahn in Richtung Salzburg gesperrt

Ein Sattelzug ist am Mittwoch auf der Autobahn 8 in Oberbayern von der Straße abgekommen und in einer Wiese umgestürzt.

05. Juli 2023 - 17:40 Uhr | dpa

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift "Gesperrt". © David Young/dpa/Symbolbild

Frasdorf Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er verlor demnach aus noch ungeklärter Ursache bei Frasdorf die Kontrolle über seinen Sattelzug. Die A8 wurde zwischen der Anschlussstelle Frasdorf und der Anschlussstelle Bernau in Richtung Salzburg komplett gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Die Sperrung sollte am Abend wieder aufgehoben werden.