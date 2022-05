Lkw-Fahrer übersieht rote Ampel: Ein Schwerverletzter

Aschaffenburg

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Laster in Aschaffenburg schwer verletzt worden. Der 51-jährige Fahrer des Lastwagens habe am Freitag eine rote Ampel übersehen, so die Polizei am Samstag. Auf der Kreuzung stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, der daraufhin stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.