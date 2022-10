Lkw-Fahrer kontrolliert: Drei Promille, offener Haftbefehl

Essenbach

In Niederbayern hat die Polizei einen Lkw-Fahrer auf der Autobahn 92 kontrolliert, nachdem Zeugen von einem Laster, der Schlangenlinien fuhr, berichteten. Die Beamten stellten am Mittwoch nahe Essenbach (Landkreis Landshut) bei dem 50 Jahre alten Mann nicht nur einen Alkoholwert von drei Promille fest - gegen ihn lag auch noch ein Haftbefehl vor. So "wanderte er in die Zelle bei der Polizei Landshut", wie die Beamten weiter mitteilten.