Lkw-Fahrer fährt 22 Stunden am Stück: 1320 Euro Bußgeld

22 Stunden am Stück ist ein Lastwagenfahrer aus Oberbayern am Stück gefahren - ihn erwarten nun 1320 Euro Bußgeld. Sein Vorgesetzter müsse sogar mit knapp 4000 Euro Bußgeld rechnen, teilte die Polizei am Montag mit. Verkehrspolizisten kontrollierten den 51-jährigen Lkw-Fahrer am Sonntag an einer Raststätte der Autobahn 92 bei Freising. Beim Auslesen seiner Fahrerkarte stellten die Beamten fest, dass er ein paar Tage zuvor die maximale Lenkzeit mit seinem 40 Tonnen schweren Sattelzug um mehr als das Doppelte überschritten hatte. Erlaubt seien maximal zehn Stunden, hieß es.

23. August 2021 - 11:11 Uhr | dpa

Freising © dpa-infocom, dpa:210823-99-935662/2