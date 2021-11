LKW-Fahrer blockieren Autobahn und halten Geisterfahrer auf

Zwei Lastwagenfahrer haben in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) die Autobahn 3 blockiert und so einen Geisterfahrer aufgehalten. Ein 35-Jähriger sei am Montag in die falsche Richtung auf die Autobahn aufgefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Lastwagenfahrer blockierten daraufhin mit ihren Fahrzeugen die Fahrspuren und verhinderten so einen Unfall, wie es weiter hieß. Weitere Fahrer hätten den alkoholisierten 35-Jährigen und sein Fahrzeug auf den Standstreifen gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

09. November 2021 - 09:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Kirchroth © dpa-infocom, dpa:211109-99-922345/3