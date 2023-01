Lkw fängt auf A9 Feuer

Bayreuth

Ein Laster ist auf der Autobahn 9 nahe Bayreuth in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei kam es bei dem Unfall am Montagmorgen zu einer solch starken Rauchentwicklung, dass sogar der Verkehr in der Gegenrichtung behindert wurde. Der 60-jährige Fahrer koppelte demnach seine Zugmaschine vom brennenden Sattelauflieger ab und ließ diesen auf dem Standstreifen stehen. Die Löscharbeiten dauerten etwa eineinhalb Stunden, die Bergungsarbeiten vier Stunden. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt am Fahrzeug als Ursache aus. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.