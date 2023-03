Lkw-Anhänger löst sich und rammt Auto gegen Baum

Obertraubling

Ein Lastwagen-Anhänger hat sich in der Oberpfalz von einem Zugfahrzeug gelöst und einen entgegenkommenden Wagen gegen einen Baum geschoben. Dabei sei der Fahrer schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beifahrerin des 76-Jährigen erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, so dass beide in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Warum sich der Anhänger am Montag in einer Kurve in Obertraubling (Landkreis Regensburg) löste, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei wird gegen den Lastwagenfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.