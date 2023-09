LKA-Sondereinheit stellt zwei Verdächtige in Geschäft

In einem Geschäft in Schwaben hat eine Sondereinheit des bayerischen Landeskriminalamts zwei Verdächtige festgenommen.

Thannhausen

Gegen den 25-Jährigen und seine 18 Jahre alte Lebensgefährtin lagen wegen mehrerer Gewaltdelikte Haftbefehle vor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann soll unter anderem im August mit einer Schreckschusspistole auf einen 18-Jährigen geschossen und dessen Mobiltelefon verlangt haben.

Ende August konnten Fahnder das Paar in einem Geschäft in Thannhausen (Landkreis Günzburg) ausfindig machen. Eine Sondereinheit nahm die beiden fest. Der 25-Jährige leistet laut Polizeiangaben dabei massiven Widerstand. Die beiden Verdächtigen kamen in eine Justizvollzugsanstalt. In der Wohnung des 25-Jährigen stellte die Polizei eine geladene Schreckschusswaffe sicher.