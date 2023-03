Linke wählt Adelheid Rupp zur Spitzenkandidatin

Mit 70,3 Prozent der Stimmen hat die Linke in Bayern ihre Landessprecherin Adelheid Rupp zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst gewählt. "Wir wollen Bayern sozialer und klimagerechter gestalten. Wir sind die Partei, die im Landtag den Finger in die Wunde legen wird", kündigte Rupp beim Landesparteitag in Erding laut Mitteilung vom Samstag an.

26. März 2023 - 10:44 Uhr | dpa

Linken-Landespolitikerin Adelheid Rupp spricht während der Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch. © Uwe Lein/dpa/Archivbild

Erding Darüber hinaus beschloss die Partei ihr Wahlprogramm. Zentrale Themen sind den Angaben nach: mehr bezahlbarer Wohnraum, höhere Löhne, mehr Personal für Schulen und Kitas, Bildungs- und Klimagerechtigkeit sowie der Ausbau von Bus und Bahn. Angesichts der aktuell laufenden Tarifverhandlungen betonte die Partei, an der Seite der Gewerkschaften zu stehen. Rupp will den Angaben nach alles daran setzen, dass die Linke im Herbst in den Landtag einzieht. Die 64-jährige Rechtsanwältin aus Tuntenhausen im Landkreis Rosenheim sagte, ihre Partei werde in Bayern gebraucht, denn auch hierzulande gebe es große soziale Unterschiede. "Die Altersarmut ist auf einem Rekordhoch. Ein Drittel aller Frauen in Bayern ist arm. Es gibt keine Partei im Bayerischen Landtag, die die Interessen von Frauen vertritt. Das wollen wir ändern", so Rupp laut Mitteilung.