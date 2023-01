Linienbus verletzt Fußgänger tödlich

Ingolstadt

Ein 38 Jahre alter Mann ist in Ingolstadt von einem Bus erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Fußgänger sei am Freitag vom rechten Straßenrand auf die Fahrbahn gelaufen und dabei von dem Linienbus erfasst worden, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der 22-jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag.