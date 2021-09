Lift ausgefahren: Passagierschiff bleibt in Schleuse hängen

Ein Passagierschiff ist auf der Donau im niederbayerischen Landkreis Passau an der Brücke einer Schleuse hängen geblieben. Die 80 Passagiere und 56 Crew-Mitglieder blieben bei dem Unfall Donnerstagnacht unverletzt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Untergriesbach

Bei der Einfahrt in die Schleuse Jochenstein in Untergriesbach war demnach bei dem Schiff ein Lift ausgefahren, was zu dem Unfall geführt habe. Der Lift wurde den Angaben zufolge dabei massiv beschädigt. Er habe zunächst entfernt werden müssen, ehe die Weiterfahrt möglich gewesen sei. Den Schaden am Schiff schätzte die Polizei auf rund 300.000 Euro. Weshalb der Lift ausgefahren war, sei Gegenstand der Ermittlungen der Wasserschutzpolizei.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-256081/2