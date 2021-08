Licht aus: Nacktschnecken verursachen Stromausfall

Nacktschnecken in Verteilerkästen haben in Eichstätt den Strom ausfallen lassen. Insgesamt waren 17 Haushalte am Wochenende kurzzeitig ohne Strom, wie die Stadtwerke am Montag bestätigten.

09. August 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Eine Nacktschnecke bewegt sich auf einem Blatt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn/Archivbild

Eichstätt Die Tiere seien wohl durch den Kabelschacht an der Unterseite in die Verteilerkästen gelangt. Der Dämmstoff aus Perlit reiche offenbar nicht, um die Tiere abzuhalten. Nun soll mit Glaswolle nachgerüstet werden, heißt es von den Stadtwerken. © dpa-infocom, dpa:210809-99-778424/2