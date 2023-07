Letzte Sitzung des Stammstrecken-Ausschusses im Landtag

In weniger als einem halben Jahr hat der Untersuchungsausschuss versucht, Licht in Bayerns teuerste Baustelle zu bringen. Am Ende stehen unterschiedliche Meinungen und ein alter Streit.

10. Juli 2023 - 17:34 Uhr | dpa

Ein Zug der S-Bahn München fährt an der Baustelle der zweiten S-Bahn-Stammstrecke entlang. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild