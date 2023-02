Leitl lobt Selimbegovic: "Herausragend gute Arbeit"

Jahn Regensburg ist in der 2. Bundesliga nur noch Tabellenletzter. Der Trainer des nächsten Gegners hat trotzdem eine hohe Meinung vom Jahn-Coach.

Hannover

Vor dem Zweitliga-Spiel beim Tabellenletzten Jahn Regensburg hat Hannovers Trainer Stefan Leitl ein Plädoyer für seinen Regensburger Kollegen Mersad Selimbegovic gehalten. "Erstmal glaube ich, dass Mersad Selimbegovic in den vergangenen Jahren herausragend gute Arbeit in Regensburg geleistet hat. Und dass der eine oder andere im Umfeld vielleicht schon von Dingen geträumt hat, die für mich in Regensburg nicht realisierbar sind, nämlich von der Bundesliga", sagte Leitl am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel (Samstag/13.00 Uhr/Sky).

Vor seinem Wechsel nach Hannover trainierte der gebürtige Münchner in der 2. Fußball-Bundesliga bereits die SpVgg Greuther Fürth und den FC Ingolstadt. Daher kennen sich beide Trainer schon lange. Jahn Regensburg sei ein Verein, "der mit geringen Mitteln das Maximale herausholt. Davor muss man auch den Hut ziehen", sagte Leitl.

Er wünsche Selimbegovic "nach Samstag alles Gute. Und ich hoffe natürlich, dass man in Regensburg ruhig bleibt und ihm die nötige Zeit gibt, das in die richtige Richtung zu bringen. Was immer zu erwarten ist: Dass ein Verein wie Regensburg mal in Abstiegsgefahr gerät." Leitl ist sich sicher: "Wenn sie sich besinnen und bei sich bleiben, dann haben sie auch gute Möglichkeiten, in der Liga zu bleiben. Dann ist aber auch das maximale Ziel für Regensburg erreicht, nämlich der Klassenerhalt."

Der Jahn hat in der 2. Liga sechs der vergangenen sieben Spiele verloren und fiel am vergangenen Wochenende nach dem 0:1 beim 1. FC Nürnberg auf Platz 18 der Tabelle zurück.