Leichtverletzter bei Lagerhallenbrand in Schwaben

Die Lagerhalle eines Steinmetzbetriebs in Schwaben ist am Samstag nahezu vollständig abgebrannt. Ein Mensch habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Den finanziellen Schaden schätzte er auf über 100 000 Euro. Das Feuer wurde den Angaben zufolge gelöscht.

13. Februar 2021 - 18:19 Uhr | dpa

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufs. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Thierhaupten Das Feuer war am Mittag aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Der Sprecher berichtete von kräftigem Rauch über der Halle in Thierhaupten (Landkreis Augsburg). Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude. © dpa-infocom, dpa:210213-99-429124/2