Leiche eines vermissten 25-Jährigen am Königssee gefunden

Schönau am Königssee

Ein 25-jähriger Vermisster ist nach tagelanger Suche am Königssee tot gefunden worden. Die Leiche des Mannes sei am Samstag 50 Meter unterhalb einer Aussichtsplattform nahe Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Todesursache blieb zunächst unbekannt. Es gebe derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden. Der 25-Jährige sei vor rund einer Woche allein mit dem Auto auf einen Parkplatz am Königssee gefahren und in eine unbekannte Richtung gelaufen. Während der vergangenen Tage fand nach Polizeiangaben eine großangelegte Suchaktion unter anderem mit Polizeihubschraubern, der Wasserwacht und Spürhunden statt.