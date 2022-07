Lehrerverband: Lohnangleichung bei Grund- und Mittelschulen

Um mehr Lehrerinnen und Lehrer für Grund- und Mittelschulen zu gewinnen, pocht der Lehrerverband BLLV auf gleiches Gehalt für die Pädagogen verschiedener Schularten. "Niemand versteht mehr - und viele Bundesländer haben es verändert - warum die Grundschullehrerin und der Mittelschullehrer weniger verdienen als der Kollege an der Realschule oder die Kollegin am Gymnasium", sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbands (BLLV), Simone Fleischmann, am Dienstag in München.

12. Juli 2022 - 12:15 Uhr | dpa

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild