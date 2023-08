Leerstehender Stall brennt ab: Zwei Leichtverletzte

Beim Brand eines leerstehenden Stalls in Oberbayern sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitten zwei Nachbarn des unbewohnten Hofs in Maisach (Landkreis Fürstenfeldbruck) am Donnerstag Rauchvergiftungen und mussten medizinisch versorgt werden. Der Stall brannte nieder, auch Teile des leerstehenden Wohnhauses auf dem Hof wurden beschädigt.

04. August 2023 - 15:36 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Maisach Den Schaden durch das Feuer schätzte die Polizei auf rund 200.000 Euro. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelte zur Brandursache.