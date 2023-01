Leblose Frau nach Kellerbrand gefunden

Landshut

Nach einem Kellerbrand ist eine leblose Frau in einem Mehrfamilienhaus in Landshut gefunden worden. Die 63-Jährige sei im Keller gelegen und von Einsatzkräften ins Freie gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos - die Frau starb am Mittwochabend. Zuvor war das Haus evakuiert worden, wie es weiter hieß. Weil das Gebäude nicht mehr betretbar war, kamen die Bewohner in einem Pfarrheim unter. Wie die 63-Jährige ums Leben kam, war zunächst noch unklar, ebenso die Brandursache und der Schaden. Die Kripo Landshut ermittelt.