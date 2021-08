Lebensmittelwarnung: Listerien in veganem "Käse"

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat vor Listerien in einem veganen "Käse" gewarnt.

München - Eine Listerien-Erkrankung äußere sich meist innerhalb von 14 Tagen mit Durchfall und Fieber. In den Sorten Le Rouillé Nature, Rouillé Cumin mit Kümmel und und geräuchertem Rouillé Fumé mit der Los-Nummer 21251 der Firma Act on Eat - Tomm'Pousse könne es Listeria monocytogenes geben, teilte das Amt am Montag auf dem gemeinsamen Portal von Bund und Ländern mit.

Listerien: Bayerisches Landesamt für Gesundheit warnt

Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten krank werden - bis hin zu Blutvergiftung und Hirnhautentzündung in schweren Fällen. Ungeborene Kinder seien ebenfalls gefährdet, daher sollten sich Schwangere nach dem Verzehr des Käses in ärztliche Behandlung begeben. Ansonsten gelte: "Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen."