Lawinengefahr in Tirol: Tauwetter in bayerischen Alpen

Das Land Tirol warnt vor den Weihnachtsfeiertagen vor Touren im freien Gelände. Der Lawinenwarndienst empfiehlt "dringend, auf den gesicherten Pisten zu bleiben. Im freien Skiraum ist große Erfahrung und defensives Verhalten nötig", hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Im Laufe des Tages steige die Lawinengefahr auf Stufe vier an - das bedeutet große Lawinengefahr.

23. Dezember 2022 - 14:09 Uhr | dpa

Ein Schild mit dem Hinweis "Lawinengefahr" steht am Grenzübergang Mittenwald-Scharnitz. © Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild