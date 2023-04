Lastwagenfahrer ohne Führerschein verursacht schweren Unfall

Bei einem Unfall auf regennasser Straße auf der Autobahn 7 in Unterfranken ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Er hatte keinen Führerschein und war bei den Wetterbedingungen zu schnell unterwegs gewesen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Autobahn wurde nach dem Vorfall am Dienstag für mehr als sieben Stunden gesperrt.

12. April 2023 - 13:38 Uhr | dpa

Hammelburg Der Fahrer hatte die Kontrolle über das Silofahrzeug bei Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) verloren. Der Wagen schleuderte über die Mittelschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Würzburg geflogen. Aus dem Siloanhänger lief Hydraulikflüssigkeit aus, die sich mit dem Regenwasser vermischte und in den Grünstreifen floss. Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Wasserwirtschaftsamt waren im Einsatz. Die Reinigung der Fahrbahn und die Bergung des Lastwagens gestalteten sich den Angaben zufolge schwierig. Deshalb sei die Autobahn so lange gesperrt gewesen.