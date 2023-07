Lastwagen verliert tonnenweise Metallteile bei Unfall auf A3

Bei einem Auffahrunfall mit drei Lastwagen auf der A3 in Mittelfranken hat ein Sattelzug zehn Tonnen Metallteile verloren. Der Schaden liege bei etwa 220.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch den Unfall am Montagabend musste die Autobahn für fünf Stunden voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

25. Juli 2023 - 10:44 Uhr | dpa

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Erlangen Ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer war bei Erlangen einem vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren. Daraufhin wollte der hintere Lastwagenfahrer ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Anhänger mit Metallteilen sei dabei seitlich der Länge nach aufgerissen worden, als dieser auf der Überholspur zum Stehen kam, hieß es weiter. Die Autobahn war wegen der aufwendigen Aufräumarbeiten in beide Richtungen bis 2.00 Uhr gesperrt.