Lastwagen rutscht auf glatter A9 in Lkw mit Feuerwerk

Ein Lkw ist beim Überholen auf der Autobahn 9 aufgrund der Glätte in einen mit Feuerwerkskörpern beladenen Sattelzug gerutscht. Durch die Kollision sei der Sattelzug am frühen Freitagmorgen gegen die Leitplanke gedrückt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der andere Lkw habe sich um die eigene Achse gedreht und sei anschließend quer auf der Autobahn stehen geblieben. Verletzt wurde bei dem Unfall nahe Schweitenkirchen in Oberbayern niemand.

16. Dezember 2022 - 05:42 Uhr | dpa

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Schweitenkirchen Weil der Sattelzug die Feuerwerkskörper geladen hatte, wurden zur Sicherheit viele Kräfte der Feuerwehr zum Unfallort gerufen. Explosionsgefahr habe jedoch nicht bestanden, sagte der Sprecher. Für die Bergungsarbeiten blieb die A9 rund um die Unfallstelle für zwei Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt laut dem Sprecher bei 10.000 Euro.