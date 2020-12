Lastwagen mit Fertigmöbeln fängt auf Bundesstraße Feuer

Ein Lastwagen ist am Dienstag in Unterfranken auf der Bundesstraße 469 in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Vorfall nahe Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) niemand, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer habe im Bereich des Motors begonnen und auf den Innenraum des mit Fertigmöbeln beladenen Containers übergegriffen. Zur Brandursache konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen.

15. Dezember 2020 - 18:19 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Stockstadt/Main Die B469 wurde für die Löscharbeiten und Bergung des Fahrzeugs bis zum späten Nachmittag gesperrt. Angaben der Feuerwehr zufolge bildeten sich in beide Richtungen längere Staus. Gegen 16.45 Uhr sei die Sperrung in Richtung Süden wieder aufgehoben worden, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. In Richtung Norden werde sie wohl noch bis in die Abendstunden andauern.