Lastwagen kracht beinahe ungebremst in Pannenauto auf A93

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 93 mit fast 100 Stundenkilometern in einen Wagen mit Reifenpanne gekracht. Der Autofahrer habe bei Thiersheim (Landkreis Wunsiedel) hinter der Leitplanke auf den Pannendienst gewartet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das habe dem 22-Jährigen am Dienstag wohl das Leben gerettet. Sein Wagen wurde völlig eingedrückt, die Fahrzeugteile flogen ihm laut Polizei buchstäblich um die Ohren. "Verletzt wurde der junge Mann wie durch ein Wunder jedoch nicht", hieß es in der Mitteilung. Wieso der 57-jährige Fahrer des 40 Tonnen schweren Lastwagens nicht bremste, war zunächst unklar.

07. April 2021 - 12:49 Uhr | dpa

