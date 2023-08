Lastwagen kippt auf Autobahn um: Rund 150.000 Euro Schaden

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz umgekippt und hat so eine längere Sperrung verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der 51 Jahre alte Fahrer am Donnerstag bei Pleystein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab und fiel samt Anhänger auf die Seite. Dadurch sei die Autobahn in Richtung Heilbronn komplett blockiert worden. Ein Kran habe den Lastwagen wieder aufrichten müssen.

18. August 2023 - 12:11 Uhr | dpa

Pleystein Das geladene Autozubehör sei schließlich in einem Ersatzfahrzeug weitertransportiert worden. Erst mehr als sechs Stunden nach dem Unfall sei die Autobahn wieder freigegeben worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 150.000 Euro.