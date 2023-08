Lastwagen bremst mit Überholmanöver Streifenwagen aus

Mit einem Überholmanöver hat ein Lastwagen auf der Autobahn 3 in Niederbayern einen Streifenwagen mit Blaulicht ausgebremst. Das sogenannte "Elefantenrennen" habe bei Passau auf rund zwei Kilometern Länge stattgefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 38 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges sei am Mittwoch auf die Fahrspur des Streifenwagens gewechselt, während andere Autofahrer dem Wagen mit Blaulicht und Martinshorn ausgewichen seien. Sein Überholmanöver habe er nicht abgebrochen, obwohl dies gefahrlos möglich gewesen sei.

10. August 2023 - 09:56 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Passau Gegen den Lastwagenfahrer sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Ihm drohe nun unter anderem ein Fahrverbot.