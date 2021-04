Laschet: Haben uns anstrengende Tage zugemutet

Nach seiner Kür zum Kanzlerkandidaten hat CDU-Chef Armin Laschet die Geschlossenheit der Union betont. "Ich glaube, dass wir inhaltlich, CDU und CSU, so eng beieinander sind wie lange nicht mehr", sagte Laschet am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Was nun...?.

20. April 2021 - 19:31 Uhr | dpa

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. © Kay Nietfeld/dpa